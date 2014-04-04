Феодосійські морпіхи дісталися нового місця служби у Миколаєві

До Миколаєва сьогодні, 4 квітня, вночі прибули феодосійські морпіхи. 160 військовослужбовців тимчасово розмістили на базі Миколаївського військового ліцею. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок, повідомляє ТСН.ua.

Потяг Миколаїв-Київ морські піхотинці полишають із синьо-жовтим прапором. Кажуть, що стяг пройшов з батальйоном найтяжчі випробування, саме його планують підняти над новою частиною.

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У Миколаєві, кажуть морпіхи, вони продовжуватимуть службу. Полишати батальйон у Криму, зізнаються, було важко. Але запевняють – зміна бази на професійність підготовки не вплине.

"Ми підіймали той батальйон у Феодосії, ми його побудували. Дуже шкода, база дуже сильна була... ну, так склалося. Це все можна відродити, у нас є старі морські піхотинці", - каже старший лейтенант Ілля Гордієвич.

Батальйон морської піхоти зараз розмістили на території військового ліцею поки що на 45 діб, але цілком можливо, що морпіхи тут лишаться назавжди: частина стоїть просто на березі Південного Бугу, тому тренуватись тут можливість є.

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Нагадаємо, після виходу з Криму морпіхи деякий час відпочивали у Києві. Протягом цього часу вони встигли зіграти потрійне весілля, відвідати концерт, який влаштували українські зірки спеціально для них, а також провести футбольним матч з зірками.