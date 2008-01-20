Прокуратура Києва прийняла заяву Черновецького проти Луценка

Прокуратура Києва розпочала перевірку фактів, викладених у заяві Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо інциденту, що стався між ним та міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ після засідання РНБО 18 січня.

Про це УНІАН повідомив прокурор Києва Євген БЛАЖИВСЬКИЙ.

Він не уточнив, коли саме Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до прокуратури, однак зазначив, що в ній мер столиці просив надати йому дозвіл на проходження судово-медичної експертизи. Як зауважив прокурор, “кожна людина має на це право, і відповідно за результатами експертизи, буде прийматися рішення”.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповсюдив заяву, що "на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, у присутності губернаторів та інших високих посадовців, міністр внутрішніх справ ЛУЦЕНКО, не маючи аргументів у дискусії і втративши контроль над собою, по-варварськи накинувся на мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО". "Така дикунська поведінка – ганьба для всієї України. Я не дозволю дикунам влаштовувати в столиці і в країні таке "беззаконня" і обов`язково доведу кримінальну справу до кінця. На цього пана (Ю.ЛУЦЕНКА) чекає або психлікарня, або в`язниця", - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Після цього Ю.ЛУЦЕНКО розповів, що на засіданні РНБО, не називаючи конкретних прізвищ, він говорив про величезну кількість столичної землі, яка незаконно розподіляється Київрадою, і що Генеральна прокуратура України повинна не просто подавати протести на конкретні рішення Київради, а й накладати арешт на ці землі. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, після того, як усі присутні на РНБО погодились з пропозицією про створення спільних груп з представників ДПУ, МВС і СБУ для перевірки законності відведення земель у Києві, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: “ЛУЦЕНКО, Віктор Андрійович, вимагав у мене землю нібито для міліціонерів, і якщо я не дам, – обіцяв заарештувати мого сина”.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що це відверта брехня, і що після закінченню РНБО, коли Президент України пішов, він заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, що той “брехун і просто падлюка, і так нормальні люди не чинять”.

“Після цього, - сказав міністр, - пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підступно вдарив мене по коліну”. У відповідь, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він дав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ляпаса – “чоловічого, відкритого”.

“Я не збираюся вибачатись, я вчинив як людина, як громадянин, як ЛУЦЕНКО”, - заявив міністр внутрішніх справ.