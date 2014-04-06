Сьогодні в Україні буде хмарно

Температура коливатиметься від +10 до +16 градусів, повідомляє Гідрометцентр.

Дощі синоптики обіцяють на заході країни, на решті території – мінлива хмарність.

На сході очікується температура від +10 до +15 градусів, у центрі від +10 до +13 градусів, на півдні від +10 до +15 градусів, на заході від +10 до +16 градусів, на півночі від +10 до +14 градусів.

В Києві буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів, температура вночі від -1 до +1 градусу, вдень від +12 до +14 градусів.