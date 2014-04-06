Сьогодні в Україні буде хмарно
08:17, 06 квітня 2014Суспільство
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Температура підніметься до +16 градусів. Погода в країні 6 квітня буде теплою, подекуди пройдуть дощі.
Погода в країні 6 квітня буде теплою, подекуди пройдуть дощі / Wikimedia
Температура коливатиметься від +10 до +16 градусів, повідомляє Гідрометцентр.
Дощі синоптики обіцяють на заході країни, на решті території – мінлива хмарність.
На сході очікується температура від +10 до +15 градусів, у центрі від +10 до +13 градусів, на півдні від +10 до +15 градусів, на заході від +10 до +16 градусів, на півночі від +10 до +14 градусів.
В Києві буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів, температура вночі від -1 до +1 градусу, вдень від +12 до +14 градусів.
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