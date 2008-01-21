Україна та Іран хочуть разом будувати літаки та вагони

Україна та Іран мають намір активізувати співпрацю у сфері енергетики, літакобудування і вагонобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні йшлося під час зустрічі віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРІ з міністром закордонних справ Ірану Манучехр МОТАКІ.

Г.НЕМИРЯ запропонував провести засідання Міжурядової комісії Ірану і України для інтенсифікації двостороннього діалогу.

«Підготовка і проведення Міжурядової комісії могли б дати не тільки поштовх економічному співробітництву між Україною та Іраном, але і відкрити нові можливості для нашої співпраці», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Міністр закордонних справ Ірану погодився з пропозицією українського віце-прем`єра і також висловився за розширення торговельно-економічної співпраці двох країн.

М.МОТАКІ запросив Г.НЕМИРЮ відвідати з візитом Іран.