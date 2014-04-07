Поранений на Хрещатику "Правим сектором" активіст прийшов в себе

Кілька днів після операції (у нього видалили селезінку і пробиті легені) він перебував під апаратом штучного дихання, пишуть Вести.

Олександр - єдина дитина в сім'ї. Вони живуть у селі Калинівка під Києвом.

Саша вчиться на програміста на третьому курсі Київського технікуму електронних приладів.

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З 1 грудня він на Майдані, в 3-ій сотні Самооборони.

Зараз активісти цієї сотні чергують біля реанімації.