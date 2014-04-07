Дві третини українців підтримують люстрацію за корупційною ознакою

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», передані УНІАН.

Серед основних критеріїв, за якими повинна проводитися люстрація в Україні, більше половини опитаних (54%) назвали причетність до корупційних схем. Значно менше (10%) зазначали, що основним критерієм люстрації має бути причетність особи до політичної корупції, зміни політичної орієнтації, 7% – причетність до певної ідеології, яка, на їх думку, може шкодити країні, 6% – причетність до порушення прав людини під час недавніх акцій протесту. Водночас, 10% респондентів висловились проти проведення люстрації, оскільки вона ще більше дестабілізує ситуацію в країні. 12% – не змогли визначитись.

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Переважна більшість опитаних - 71% - вважають, що люстрація повинна стосуватись осіб, які були причетні до корупції та протиправних дій незалежно від політичної орієнтації і часу перебування при владі. Водночас, 15% опитаних виступають за проведення люстрації осіб, що були причетні до корупції та протиправних дiй у 2010 - 2014 рр. (пiд час перебування при владi Віктора Януковича та Миколи Азарова). 5% – осіб, якi були причетні до корупції та протиправних дiй протягом 2005 - 2009 рр. (пiд час перебування при владi Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко).

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Дослідження проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД). Терміни проведення дослідження: 21-29 березня 2014 р.

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95) становить не більше 2,2%.