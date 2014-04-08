Регіонал Мірошниченко їв борщ у сесійній залі ВР

Відео з Мірошниченком було викладене на сайті Youtube.

«Мабуть, справи у регіоналів зовсім погані - сьогодні Юрій Мирошниченко приніс з собою на роботу тормозок - термос з борщем, і їв його прямо на робочому місці в сесійній залі!», - підписане відео його автором у Youtube.