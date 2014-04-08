Кінотеатри України відмовляються від російських фільмів

Про це ZAXID.NET розповіла директор «Планети Кіно» у Львові Оксана Хвальова.

«Зараз на території України є в прокаті цілий пакет російських фільмів. Ми принципово не беремо їх ще з початку березня», - зазначила вона.

Водночас у відділі реклами і PR мережі «Кінопалац», який має три зали у Львові, повідомили, що зараз у прокаті фільмів російського виробництва немає. Однак, політики відмови від російських стрічок немає.

Як повідомляє ТСН, у Києві та Одесі також відмовилися від російських фільмів. У київському кінотеатрі «Магнат» замість російських фільмів «Залетчики», «Авантюристы» и «Скорый «Москва-Россия» можна буде побачити фільми українського виробництва: «Трубач «Зелена кофта» і «Синевир». Одеська компанія «Інтер-фільм» у зв'язку з політичною ситуацією відмовилася від прокату кінострічок «Вісімка», «22 хвилини», «Кухня в Парижі».

Нагадаємо, торгові мережі Львова ще у березні почали відмовлятися від товарів з Росії.