Активісти не дозволили вивезти з Хрещатика водомети
04:12, 09 квітня 2014Суспільство
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З Хрещатика спробували вивезти водомет, який учасники протестів на Майдані підпалили і захопили в лютому.
Активісти не дозволили вивезти з Хрещатика водомети / ТСН
До будівлі Київської міськадміністрації під'їхав тягач, водій якого повідомив, що активісти наказали йому вивезти водомет, повідомляє УНН.
У свою чергу активісти, які чергують біля барикади, заявили, що це непорозуміння або провокація - і не дозволили вивіз.
30 активістів з кийками заблокували виїзд автомобіля, вивели водія з кабіни в очікуванні представників комендатури Майдану.
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