Активісти не дозволили вивезти з Хрещатика водомети

До будівлі Київської міськадміністрації під'їхав тягач, водій якого повідомив, що активісти наказали йому вивезти водомет, повідомляє УНН.

У свою чергу активісти, які чергують біля барикади, заявили, що це непорозуміння або провокація - і не дозволили вивіз.

30 активістів з кийками заблокували виїзд автомобіля, вивели водія з кабіни в очікуванні представників комендатури Майдану.