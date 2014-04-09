Активісти не дозволили вивезти з Хрещатика водомети

04:12, 09 квітня 2014
Суспільство
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З Хрещатика спробували вивезти водомет, який учасники протестів на Майдані підпалили і захопили в лютому.

Водомет / ТСН

До будівлі Київської міськадміністрації під'їхав тягач, водій якого повідомив, що активісти наказали йому вивезти водомет, повідомляє УНН.

У свою чергу активісти, які чергують біля барикади, заявили, що це непорозуміння або провокація - і не дозволили вивіз.

30 активістів з кийками заблокували виїзд автомобіля, вивели водія з кабіни в очікуванні представників комендатури Майдану.

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