У Києві обікрали машину Ігоря Кондратюка
Злочин розслідує міліція Печерського району
|Ігорь Кондратюк
За словами ведучого телепередачі «Караоке на Майдані» і продюсера програми «Шанс» Ігоря Кондратюка, він залишив свій «Нісан» на вулиці, а коли повернувся, побачив, що з авто зникли його особисті речі: документи, печатка приватного підприємця, 50 доларів США. Зараз злочин розслідує міліція Печерського району.
Комсомольская правда в Украине
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