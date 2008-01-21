У Києві обікрали машину Ігоря Кондратюка

За словами ведучого телепередачі «Караоке на Майдані» і продюсера програми «Шанс» Ігоря Кондратюка, він залишив свій «Нісан» на вулиці, а коли повернувся, побачив, що з авто зникли його особисті речі: документи, печатка приватного підприємця, 50 доларів США. Зараз злочин розслідує міліція Печерського району.

Комсомольская правда в Украине