Кабмін ліквідував Держслужбу зайнятості

На її місці буде створена державна служба зайнятості як централізована система державних установ, діяльність якої спрямовуватиметься і координуватиметься Міністерством соціальної політики.

Мінсоцполітики доручено забезпечити здійснення заходів з ліквідації Держслужби зайнятості та затвердити положення про державну службу зайнятості.