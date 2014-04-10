Кабмін ліквідував Держслужбу зайнятості

01:11, 10 квітня 2014
Суспільство
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Кабінет міністрів України ліквідував Державну службу зайнятості, сказано в постанові уряду №90 від 5 березня.

Кабмин, Кабинет министров Украины / lenta-ua.net

На її місці буде створена державна служба зайнятості як централізована система державних установ, діяльність якої спрямовуватиметься і координуватиметься Міністерством соціальної політики.

Мінсоцполітики доручено забезпечити здійснення заходів з ліквідації Держслужби зайнятості та затвердити положення про державну службу зайнятості.

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