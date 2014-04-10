Три чверті жителів Донецька ніколи не стикалися з мовною проблемою - опитування

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній громадській організації - Інституті соціальних досліджень і політичного аналізу, посилаючись на результати опитування громадської думки жителів Донецька.

Так, згідно з результатами опитування, з відомою мовною проблемою, яка часто обговорюється в ЗМІ (обмеження прав російськомовних жителів східних регіонів, у тому числі й Донбасу), стикалися на практиці тільки 21% опитаних жителів Донецька, 6% - стикалися за межами області, під час поїздок в інші регіони України. Тоді як 77% опитаних жителів Донецька ніколи серйозно не стикалися з мовною проблемою.

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*** Опитування було проведено з 26 по 29 березня 2014 р. за вибіркою, репрезентативною для всього дорослого постійного населення Донецька. Відбір респондентів проходив за багатоступінчастою квотною вибіркою, вона становила 500 респондентів. Така кількість опитаних дає змогу говорити про граничну похибку результатів у ±4,5% (при рівні значущості 95%).