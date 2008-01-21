У Донецькій області оголосили штормове попередження

17:29, 21 січня 2008
Суспільство
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Від 10 градусів морозу до +4°

У Донецькій області через погіршення погодних умов оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди головного облуправління МНС, за прогнозами синоптиків, у Донецьку й області найближчої доби, 22 січня, очікуються опади, переважно у вигляді дощу, вночі і вранці - туман. Вітер південно-західний, вночі 7-12 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів морозу вночі до 4 градусів тепла вдень.

З метою попередження і своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації Головним облуправлінням МНС здійснюються відповідні заходи - уточнюються плани реагування при аваріях на системах життєзабезпечення; приводяться в готовність сили і засоби реагування на надзвичайні ситуації на об`єктах житлово-комунального господарства, транспорті, об`єктах паливно-енергетичного комплексу, зв`язку й інших об`єктах життєзабезпечення.

Крім того, Головне облуправління МНС звернулося до всіх жителів і гостей області із закликом бути дуже обережними на дорогах, по можливості утриматися від дальніх поїздок. Населення також інформується про можливі наслідки несприятливих погодних умов.

 

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