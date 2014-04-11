У сина Куніцина кримські сепаратисти відібрали спорткар

«При спробі відправити власне авто залізницею озброєні люди відібрали ключі і заявили, що автомобіль конфісковано. Олексій Куніцин вже не один рік бере участь в гоночних змаганнях і регулярно виступав у Криму в якості організатора автомобільних заїздів. Його автомобіль Nissan GT-R добре відомий в спортивному колі як в Криму, так і в Україні», - повідомили в прес-службі.

Як пише "Сегодня", представники «самооборони» заявили, що діють за наказом Сергія Аксьонова, який доручив не випускати авто за межі півострова - нібито, авто виставлять на торги і продадуть на аукціоні.

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У свою чергу Сергій Куніцин заявив, що спроба звести з ним політичні рахунки через сім'ю є межею ницості й підлості.

«Я більше двадцяти років у політиці і пам'ятаю методи впливу на людей в 90-ті роки, але ці часи сьогодні в Криму переплюнуто. Нова кримська влада твердить про захист населення, зразковий порядок і законність всіх своїх дій і в той же час вдається до беззаконня, близького до анархії», - підкреслив Сергій Куніцин.