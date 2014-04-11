Ув'язнених в Криму, що прийняли російське громадянство, можуть випустити на волю

"В даний час ми проводимо ревізію кримінальних справ з метою з'ясування законності подальшого утримання під вартою та відбування покарання цими особами. Мета - приведення кваліфікації вчинених діянь у відповідність з вимогами російського законодавства", - розповів Чайка журналістам у п'ятницю в Сімферополі.

Як пише "Сегодня", він підкреслив при цьому, що остаточне рішення про подальшу долю кримських в'язнів буде ухвалюватися місцевими судами.

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Генпрокурор РФ пояснив також, що оголошена в Росії в грудні амністія, приурочена до 20-річчя Конституції РФ, буде поширюватися і на жителів Криму, які візьмуть російське громадянство.