Мери Львова та Праги створили освітню програму для студентів з Євромайдану

Мер Львова Андрій Садовий та мер Праги Томаш Гудечек оголосили про запуск програми міжнародних освітніх грантів, повідомляє ТСН.

До Львова та Праги запрошують студентів з Євромайдану, а фінансувати ініціативу зголосилися представники бізнесу. Вони вже виділили на освіту мільйон гривень. З наступного навчального року студентам-учасникам Майдану на вибір будуть запропоновані університети у Львові та столиці Чехії.

Нагадаємо, партія "Об'єднання Самопоміч" має намір брати участь у виборах до Київської міської ради. Про це заявив лідер політичної сили, мер Львова Андрій Садовий.