Мери Львова та Праги створили освітню програму для студентів з Євромайдану
17:27, 11 квітня 2014Суспільство
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На потреби нового започаткування вже виділено мільйон гривень.
Садовий та Гудечек оголосили про запуск програми міжнародних освітніх грантів
Мер Львова Андрій Садовий та мер Праги Томаш Гудечек оголосили про запуск програми міжнародних освітніх грантів, повідомляє ТСН.
До Львова та Праги запрошують студентів з Євромайдану, а фінансувати ініціативу зголосилися представники бізнесу. Вони вже виділили на освіту мільйон гривень. З наступного навчального року студентам-учасникам Майдану на вибір будуть запропоновані університети у Львові та столиці Чехії.
Нагадаємо, партія "Об'єднання Самопоміч" має намір брати участь у виборах до Київської міської ради. Про це заявив лідер політичної сили, мер Львова Андрій Садовий.
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