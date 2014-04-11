В Одесі проросійські активісти захопили трамвай

Як передає кореспондент УНІАН, як розповів сьогодні на брифінгу директор комунального підприємства «Одесміськелектротранс» Дмитро Полунін, 10 квітня о 17.05 до «Одесміськелектротранс» надійшло повідомлення про те, що на 11-й станції Великого Фонтану багато мітингувальників, які вибігають на проїжджу частину. Ці відомості передали всім водіям трамваїв, що йшли у даному напрямі, і «вони розвернулися у бік 6-ї станції Великого Фонтану, щоб уникнути сутичок і провокацій».

«Лише один вагон, який ходить 18 маршрутом, не встиг розвернутися. На 11-й станції Великого Фонтану туди зайшли 70-75 чоловік із бітами, і наказали їхати до Куликова поля без зупинок. Але сказали зробити зупинку на 10-й і 9-й станціях Великого Фонтану, оскільки там теж були їхні люди. Вони вийшли на кінцевій зупинці, і пішли у бік Куликова поля. О 18.50 рух у бік 11-ї станції Великого Фонтану було відновлено», - сказав Полунін.

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Він уточнив, що невідомі у вагоні поводилися шумно, втім за проїзд сплатили. Про подію поінформовані правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня в Одесі прихильники єдиної України зібралися біля готелю «Промінада», що на вулиці Фонтанськая дорога, 143 (11-а станція Великого Фонтану), в якому перебував кандидат у президенти Олег Царьов. Як пояснили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», люди зібралися, щоб не випустити Царьова, який мав узяти участь у проросійській акції в центрі міста з нагоди Дня визволення Одеси від фашистських загарбників. Пізніше Царьов поїхав, але до готелю приїхали близько 500 осіб, більшість – у бронежилетах, із битами, палицями, ланцюгами. Вони напали на євромайданівців, побили активістів і розбили автобус, який вивозив жінок.

Також піддалися нападу 2 одеські знімальні групи, постраждав російський журналіст.

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Міліція почала кримінальне провадження за фактом масових заворушень за ст. 296 ч. 2 (хуліганство) і 293 (групове порушення громадського порядку) КК України.

На Куликовому полі неподалік залізничного вокзалу проросійські активісти встановили близько 10 наметів, в яких постійно перебувають люди. Також, в основному по неділях, проводяться проросійські мітинги.