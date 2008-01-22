Експерт: сказавши Європі «А», Ющенко і Тимошенко мають сказати «Б»

Президент Ющенко доручив упродовж двох тижнів скласти реєстр доріг, які знадобляться для зв’язку між шістьма місцями проведення «Євро-2012». Спостерігачі вважають, що активність влади викликана відсутністю особливих досягнень у підготовці напередодні звіту України перед УЄФА в середу.

Україна готується до футбольного чемпіонату 2012 року хаотично та не маючи єдиної координації, вважає Андрій Капустін. Відсутність загальнонаціональної програми підготовки до футбольного турніру гальмує роботу і взагалі ставить під загрозу проведення чемпіонату в Україні. Однак якщо всі документи будуть розроблені до лютого і президент Ющенко особисто проконтролює цей процес, то можна сподіватися на позитивний результат, переконаний представник комітету громадського контролю «Євро -2012». «Ющенко та Тимошенко розуміють, що сказавши Європі «А» треба говорити і «Б» з урахуванням наших євроінтеграційних прагнень. Також вони розуміють, якщо провалиться проект «Євро -2012», це відкине Україну далеко назад», - каже Капустін. Також зараз, за його словами, влада першочергово має зосередитися не на будівництві доріг, а подбати про реконструкцію аеропортів та розвиток внутрішнього авіасполучення, оскільки подорожуючи європейці надають перевагу не автомобільному, а авіатранспорту.

Німецька хвиля