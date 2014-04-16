Мешканців Донеччини закликають не відвідувати святі місця на Великдень

У Донецькій області міліція просить населення не відвідувати у великодні дні Святогір’я, де розміщується Святогірська Свято-Успенська Лавра Московського патріархату УПЦ Донецької єпархії.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

«…З огляду на нинішню неспокійну обстановку в м. Слов'янську і Слов'янському районі, просимо громадян не відвідувати у великодні дні святі місця і культові споруди у названих населених пунктах до стабілізації ситуації», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 12 квітня сепаратисти захопили будівлі міліції і СБУ у Слов'янську.

13 квітня в місті провели антитерористичну операцію. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в ході операції у Слов'янську було вбито офіцер СБУ і п'ятеро дістали поранення.

14 квітня мітингувальники, що захопили міськвідділ міліції у Слов'янську, заявили, що міський голова Слов'янська Штепа залишила місто. Один з мітингувальників, якийсь В’ячеслав Пономарьов, повідомив, що прийнято рішення, що повноваження мера Слов'янська тепер виконуватиме він.

Наразі в Слов'янську залишаються захопленими будівлі міського відділу міліції і міського відділу СБУ. Також у місті невідомі громадяни встановили 7 блокпостів.

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Мер Слов'янська Неля Штепа заявила, що бойовикам, які штурмували адміністративні будівлі в Слов'янську, дав притулок місцевий православний центр. За її словами, «озброєні люди, які приїхали до Слов'янська, привезли близько тисячі автоматів, близько сотні гранатометів «Муха», які пробивають танкову броню». Також Штепа зазначила, що ці бойовики «конфіскували у нашої міліції 400 пістолетів і 20 автоматів, і все це роздали нашим жителям, щоб сьогодні повністю залякати місто».

Екстремісти намагалися захопити аеродром поблизу Слов'янська, але їм було дано збройну відсіч.

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Перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема вчора, 15 квітня, повідомив, що на південному сході України діють військовослужбовці 45-го гвардійського полку повітряно-десантних військ Росії.

За рішенням Ради нацбезпеки і оборони України, готується широкомасштабна антитерористична операція із залученням Збройних сил України.