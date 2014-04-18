У Криму продовжать термін відмови від громадянства РФ

"Якщо хтось не встиг подати заяву і хоче відмовитися від російського громадянства, я думаю, ми продовжимо цей період ще на два-три тижні. Ми розуміємо, що у людей є якісь проблеми, побутові складнощі і будемо йти назустріч побажанням громадян", - заявив Аксьонов.

При цьому в Раді міністрів нагадали, що кримчанам, які не бажають отримувати російський паспорт, необхідно отримати вид на проживання.

"Ті українці, які не бажають ставати громадянами РФ, повинні були протягом місяця зареєструватися в ФМС для отримання виду на проживання в Криму. Для цього потрібно звернутися в міграційну службу на території Криму і сплатити мито в розмірі 500 рублів", - повідомили в прес-службі Радміну.

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Раніше повідомлялося, що термін подачі заяв про відмову від громадянства Російської Федерації у Криму закінчується 18 квітня.