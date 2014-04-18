Кримчани скаржаться, що їм примусово нав'язують громадянство РФ

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", у Сімферополі біля паспортного столу люди шикуються у дві черги: одні хочуть отримати російський паспорт, а інші - залишити собі український.

Загалом, кримчани, які хочуть залишитися громадянами України, скаржаться, що в них таке право відбирають. За словами місцевих жителів, якщо до 18 квітня не підписати заяву на отримання російського паспорта, то російське громадянство дають автоматично. Відтак, починаючи з завтрашнього дня, усі кримчани, які на руках матимуть українські паспорти та, власне, українське громадянство, визнаватимуться іноземцями. А щоб залишитися в Криму, потрібно буде оформляти посвідку на прожиття.

Поради від міністра юстиції

Як говорить міністр юстиції Павло Петренко, рішення РФ видавати кримчанами російські паспорти та громадянство – це рішення окупаційних сил, тому вони не є легітимними, вони не визнаються ані Україною, ані світовою спільнотою.

"Тому так зване примусове набуття громадянства є поза законом. Верховна Рада України прийняла відповідний закон про окупацію Криму, згідно з яким всі мешканці півострова залишаються громадянами України", - наголосив Петренко.

Також він радить українцям, які не бажають змінювати своє громадянство на російське, по-перше - зберігати спокій, по-друге - не відмовлятися від українського громадянства, по-третє - зберігати зв'язок з Україною. За його словами, виселення українців з Криму, які того не бажають – це є депортація, що в цьому випадку - порушення закону, за що відповідатиме російське керівництво. А, власне, кримчани, які опиняться в такій ситуації, зможуть через Європейський суд відшкодувати збитки.