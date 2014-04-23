Як українці на власних літаках патрулюють державний кордон (фото)

Державна прикордонна служба України повідомляє, що з 5 квітня 2014 року задіяними в охороні державного кордону пілотами на власних повітряних суднах вже було виконано 6 польотних завдань та оглянуто майже 1,5 тисячі кілометрів державного кордону загальним нальотом майже 18 годин.

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Вильоти виконуються навіть незважаючи на вихідні та святкові дні. Наприклад, 20 квітня на Великдень літаком типу «Аеропракт-22», за штурвалом якого виконувала завдання жінка-пілот, здійснено польотне завдання та оглянуто 250 кілометрів кордону на ділянці Житомирського прикордонного загону.