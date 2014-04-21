Українці на власних літаках допомагають оглядати український кордон

Представники авіаційних організацій та власники приватних повітряних суден, які долучились до здійснення моніторингу державного кордону разом із патрульною авіацією Державної прикордонної служби України, оглянули майже півтори тисячі кілометрів кордону, повідомляє Державна прикордонна служба України на офіційному сайті.

За даними служби, серед небайдужих громадян президент Всеукраїнської авіаційної асоціації «АОПА-Україна» Юрій Яковлев та генеральний директор групи компаній «РТМ-Україна» Олег Невельчук, які з власної ініціативи звернулись до адміністрації Дерприкордслужби для надання допомоги. На сьогодні виконання заходів щодо моніторингу державного кордону виконують 4 легкі літаки марки «Аеропракт» та вертоліт марки «Robinson».

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Служба повідомляє, що з 5 квітня 2014 року залученими в охороні державного кордону пілотами на власних повітряних суднах вже було виконано 6 польотних завдань та оглянуто майже півтори тисячі кілометрів державного кордону загальним нальотом майже 18 годин. Вильоти виконуються навіть незважаючи на вихідні та святкові дні. Наприклад, 20 квітня на Великдень літаком типу «Аеропракт-22», за штурвалом якого виконувала завдання жінка – пілот, здійснено польотне завдання та оглянуто 250 кілометрів кордону на ділянці Житомирського прикордонного загону.

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Державна прикордонна служба дякує справжнім патріотам та усім небайдужим громадянам, які долучаються до виконання цих відповідальних завдань для захисту кордонів Батьківщини.