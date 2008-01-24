Причал на о.Зміїний потребує значних капіталовкладень

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКІЙ розпорядився передати на баланс Одеського морського торгового порту причальний комплекс острова Зміїний. Про це сьогодні УНІАН повідомили в прес-службі порту.

За інформацією прес-служби, опрацьовування всіх юридичних формальностей здійснила спеціально створена комісія з представників Мінтрансзв’язку, Одеської обласної державної адміністрації і порту. Нині фахівці порту, за словами першого заступника начальника ОМТП Юрія ВАСЬКОВА, «готують пакет документів, необхідних для введення причалу в експлуатацію», і проводять технічну експертизу гідротехнічних споруд на острові.

На думку Ю.ВАСЬКОВА, «ремонт і подальша експлуатація причалу на острові Зміїний вимагають значних капіталовкладень. Тому об`єкт передали на баланс не Ренійського або Ізмаїльского портів, які знаходяться набагато ближче до острова, а потужнішому у фінансовому відношенні держпідприємству».

Разом з тим, відзначив Ю.ВАСЬКОВ, зараз Одеський порт функціонує на межі фінансових можливостей. І його керівництво звернулося в штаб галузі – «включити до держбюджету на 2008 рік суми, необхідні для покриття витрат на відновлення причалу і підтримку його в експлуатаційному стані».

Як повідомлялося, рішення про передачу причалу на Зміїному на баланс Одеського порту ухвалене за підсумками робочого візиту в Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Одеську область в листопаді минулого року.