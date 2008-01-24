Акції «Газпрому» впали ще більше

В середу вранці великий російський бізнес, було, піднісся духом. У другій половині дня напередодні – у вівторок – на фондові біржі прийшло, нарешті, деяке полегшення. Падіння, в основному, припинилося, акції багатьох компаній навіть пішли несміло вгору.

Вранішні новини зі сходу були в середу також вельми обнадійливими. Зокрема, індекс Nikkei після відкриття фондових торгів в Японії підвищився вчора більш ніж на 3%, індійський фондовий ринок відкрився зростанням індексу BSE на 4,7%, а гонконзький фондовий індекс Hang Seng взагалі підскочив на 7%.

І початок торгів в середу на російських фондових майданчиках додавав оптимізму. Вони почалися зростанням цін по більшості паперів – підвищення котирувань на РТС і ММВБ склало в середньому 2,5%.

Проте пізніше цінові вектори акцій переважної більшості російських підприємств знову спрямувалися вниз. Індекс РТС за підсумками торгів в середу знизився на 2%, а індекс ММВБ впав на 4,03%.

Найбільше падіння в РТС продемонстрували акції «Роснєфті» - на 5,92%, «Газпром нафти» - на 4,76%, «Полюс Золота» - на 5%. На ММВБ значно знецінилися папери РАТ «ЕЭС Росії» - на 5,77%, «Татнефті» - на 6,28%, «Роснєфті» - на 5,77%. На 3-4% втратили в ціні вчора акції «Газпрому», Лукойлу і деяких інших компаній.

Міністр фінансів Росії Олексій Кудрін визнав під час вчорашнього виступу на форумі в швейцарському Давосі, що російська економіка стала більш залежною від світових тенденцій і не уникне наслідків кризи. Проте він висловив сподівання, що Росії допоможе величезний золотовалютний резерв, який на сьогодні за величиною, – третій у світі.

Втім, Кудрін навряд чи щирий. Він-то чудово усвідомлює всю небезпеку нинішньої ситуації. Найбільші нафтогазові підприємства Росії дешевшають день у день (сім днів поспіль), при цьому всі вони в боргах, як у реп’яхах, а позичати зараз – велика проблема. Зарубіжні позики російських компаній сукупно обчислюються на сьогодні навіть не десятками, а сотнями мільярдів доларів. Ціни ж на нафту різко знижуються – за три тижні січня на 13%.

Юрій Глухов для УНІАН