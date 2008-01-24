Київ може увійти до списку найдорожчих міст світу

Англійське аналітичне ріелторське агентство Global Property Guide опублікувало черговий рейтинг найдорожчих міст світу. До уваги бралася вартість квадратного метра житла в центрі населеного пункту. У рейтинг потрапили 46 міст світу. Перші три місця вже за традицією дісталися Лондону ($ 24 250), Нью-Йорку ($ 15 933) і Москві ($ 15 521). На останньому місці в рейтингу — Каїр ($ 569).

Київ з рейтингу випав, хоча інформаційні агентства розтиражували новину про те, що місту неодмінно дісталося б «почесне» 21 місце в списку, якби англійці звернули увагу на Україну. Згідно зі свіжими даними, квадратний метр в центрі Києва коштує $4 152.

«Известия в Украине»