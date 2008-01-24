У Києві затримали 18-річного грабіжника церкви

У Деснянському районі Києва до приміщення церкви Святого Миколая УПЦ Московського Патріархату проник невідомий, який викрав з каси 5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час спроби втекти зловмисник вибив шибку й вистрибнув з вікна зазначеної церкви (третій поверх). В результаті падіння правопорушник отримав тілесні ушкодження. Вжитими оперативними заходами його затримано.

Ним виявився місцевий житель (1989 р.н.), без постійного місця роботи. Злодія госпіталізовано. Викрадене вилучено, зазначили в ДГЗ.