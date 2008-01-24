На трасі Київ-Знам’янка перекинувся автобус з 19-ма пасажирами

На 190 км автодороги Київ-Знам’янка, в с. Балаклея Смілянського р-ну Черкаської області, водій автобуса "БАЗ", рухаючись в напрямку Жашкова, на заокругленні дороги не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, автобус здійснював перевезення пасажирів за маршрутом Черкаси-Жашків. На момент ДТП у ньому було 19 пасажирів. Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. Одну жінку госпіталізовано до лікарні.