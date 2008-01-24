Російські ЗМІ: «Юлія Фрідріхівна Украросса» оголосила четверту газову війну

Українського прем`єра вчора чекали в Москві. Не дочекалися. Її візит замінив ультиматум, пише російське видання «Газета». "Сьогодні, коли ціна на газ збільшилася більше ніж в три рази (у 2005 році, коли Юлія Тимошенко була прем`єром, газ коштував $55 за 1 тисяча кубометрів), а вартість транзиту практично та сама, прийшов час провести дискусію між Україною і Росією щодо вартості транзиту газу через Україну до Європи", - заявила в Києві Тимошенко після того, як стало відомо, що візит перенесений на кінець лютого.

Це оголошення газової війни, стверджує видання. Умови «агресора»: "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" контрибуцію і покрити збитки від підвищення ціни на газ з 1 січня 2008 року з $130 за тисячу кубометрів до $179,5. Зараз український транзит коштує $1,7 за тисячу кубометрів на 100 км. Тимошенко націлилася на підвищення ціни транзиту втричі.

Москві доведеться нелегко. Але у перших трьох газових війнах - крадіжки палива в 1990-х, подвоєння ціни в 2006-му і вибивання боргу в $1,3 млрд в 2007 році - переміг "Газпром", нагадує «Газета».

Минулі невдачі Києва не хвилюють Тимошенко, стверджує видання і називає українського прем`єра «Юлія Фрідріхівна Украросса». Зараз же вона обрала кращий момент для атаки. І в союзниках у Тимошенко - просте додавання. "Газпром" експортує 256 млрд кубометрів на рік (дані 2006 року). З них 151 млрд кубометрів - в далеке зарубіжжя. 55 млрд кубометрів - в Україну, і всі вони походять з Середньої Азії. 130 млрд кубометрів йдуть з Росії до Західної Європи транзитом через Україну. Разом: Україна є монопольним транзитером і майже монопольним споживачем російського і середньоазіатського газу в СНД.

Інший союзник Тимошенко - віднімання. У світі вибухнула фінансова криза. Фондові ринки падають, капітали втікають, кредити дорожчають. "Газпрому", який бере у борг не соромлячись, ніде зараз брати дешеві позики для перекредитування боргу, не кажучи вже про кредити на будівництво обхідних (оминаючи Україну) магістральних газопроводів.

Частково замінити український транзит можуть тільки "Блакитний" і "Південний" потоки. Проте якщо перший вже запущений, хоч і поки орієнтований тільки на Туреччину, то другий не вийшов з паперової стадії розробки. Втім, навіть після запуску, термін якого поки невідомий, "Південний потік" зможе узяти на себе не більше 40% українського транзиту (55 млрд кубометрів). І при цьому мова про збільшення експорту "Газпрому" на південному і південно-західному напрямі не йде.

Висновок: реальної альтернативи Україні як монопольній країні-транзитеру немає. Тобто доведеться змиритися з підвищенням вартості транзиту у рази - до повної компенсації Україні подорожчання середньоазіатського газу.

Не випадково ще два роки тому глава Інституту енергетичної політики Володимир Мілов в інтерв`ю "Газеті" попереджав, що цінова атака на Україну дорого коштуватиме Росії.