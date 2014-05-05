Проросійським активістам продали бази даних людей, які виступали за єдність України в Одесі - КВУ

Одеса опинилася “на порозі терору”, оскільки відбувся витік даних про людей, які виступали за єдність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко на брифінгу в Українському кризовому центрі.

“Чи міліція, чи лікарі продали проросійським активістам бази даних людей, які зверталися до лікарень за медичною допомогою”, - заявив Бойко і додав, що тепер в соціальних мережах містяться заклики з вказуванням адрес і прізвищ людей, до кого необхідно йти, щоб помститися за тих хто згорів в будинку профспілок під час подій в Одесі 2 травня.

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“Місто - на порозі терору”, - наголосив Бойко.

Він підкреслив, що МВС “наразі ніяких реальних і ефективних кроків, аби цьому протидіяти не робить”.

Бойко наголосив, що події 2 травня в Одесі сталися через зраду з боку силових структур. Він підкреслив, що “одеська громадськість, Євромайдан два місяці на всю Україну волали, неодноразово зверталися до пана Авакова з вимогою змінити пана Луцюка (йдеться про колишнього керівника Одеської міліції Петра Луцюка - УНІАН).

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Бойко підкреслив, що цей керівник міліції призначався за квотою БЮТ і міністр МВС Арсен Аваков «не міг чи не хотів йти наперекір Юлії Володимирівні (йдеться про Тимошенко — УНІАН), пану Турчинову, тобто Одеса постраждала через партійні квоти в МВС”.

Бойко наголосив на необхідності притягнення до відповідальності всіх тих, хто допустив трагедію в Одесі 2 травня.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому було багато людей, почалася пожежа.

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За останніми даними, в Одесі 2 травня в лікарні звернулися 214 осіб, з них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.

В СБУ повідомили, що зіткнення і заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.