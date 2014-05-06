Сім'ям загиблих у зіткненнях в Одесі виділять по 10 тисяч гривень

В Одесі влада обіцяє матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих під час масових безладів 2 травня.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, сім'ям одеситів, які загинули (померли) у результаті масових безладів, місто виплатить матеріальну допомогу.

Згідно з розпорядженням в.о. міського голови Олега Бриндака, буде надана одноразову матеріальну допомогу на поховання у розмірі 10 тис. грн.

Читайте такожВстановлено особи 38 загиблих під час зіткнень в Одесі 2 травня - МВС

По допомогу родичам необхідно звертатися до департаменту праці і соціальної політики Одеської міської ради.

За словами Бриндака, обсяг допомоги постраждалим буде визначено у кожному конкретному випадку спеціальною комісією.

Як уточнила директор департаменту праці і соціальної політики міськради Олена Китайська, до даного департаменту можуть звертатися жителі Одеси.

Читайте такожПодії в Одесі відбулися за розробленим сценарієм - Порошенко

«Якщо це жителі області, то їм необхідно звертатися до обласного департаменту соціального захисту населення за наданням такої самої допомоги», — сказала Китайська.

Станом на 5 травня, до департаменту міста звернулися 3 сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, розпочалася пожежа.

Читайте такожПісля подій у Одесі 2 травня 48 людей зникли безвісти, а в моргах досі лежать невпізнані трупи

За останніми даними, в Одесі 2 травня до лікарень звернулися 214 осіб, з них 27 - в дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.

У СБУ повідомили, що зіткнення і безлади в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.