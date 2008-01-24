Луценко: я людина гаряча, але вмію розділяти службове і особисте

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що МВС встановило корупційні схеми землевідведення в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Ми вийшли на серйозні корупційні схеми, які відбуваються з київською землею», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що мова іде про мільярдні зловживання в сфері виділення земельних ділянок і господарювання.

За словами голови МВС, міліція встановила, що земля роздавалася в Києві навіть без відповідних узгоджень і дозволів.

Крім того, земельні ділянки виділялися на підставних осіб.

«Ми знаємо організатора (земельних афер – УНІАН), який зараз знаходиться в розшуку. Саме це турбує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і оточення... І, очевидно, це і стало причиною галасу», – сказав міністр.

Також він звинуватив органи прокуратури у бездіяльності щодо питань землевідведення в Києві.

Коментуючи інцидент між ним та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ після засідання РНБО 18 січня, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Я людина гаряча, але вмію відмежовувати функції міністерства і свої особисті справи».

На звинувачення у некомпетентності міністр заявив, що якщо хтось із опонентів знайде у нього «професійні вади», то може діяти відповідно до чинного законодавства.

«Моя позиція незмінна: Київ потребує нового керівника», – наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.