У Харківській області затримали киянина, який перевозив щити і шоломи

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, автомобіль із підозрілим вантажем працівники ДАІ затримали вчора, 9 травня, на посту в місті Валки.

Автомобілем керував 54-річний мешканець Києва. Під час огляду салону автомобіля Renault Trafic, на якому їхав чоловік, працівники міліції виявили незвичайний вантаж - 39 металевих щитів та 8 будівельних касок.

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Водія іномарки доставили до територіального підрозділу міліції. Надавати будь-які пояснення з приводу перевезення такого незвичайного багажу він відмовився. Каски та щити вилучено.

Наразі працівники міліції з’ясовують, з якою метою транспортувалися специфічні предмети та кому вони призначалися.