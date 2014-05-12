Синоптики на цьому тижні прогнозують дощі по всій Україні
Синоптики на поточний тиждень прогнозують дощі по всій території України, однак зниження температури не очікується.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив заступник директора Українського гідрометеоролігчного центру Анатолій Прокопенко.
«Весь тиждень ми очікуємо в Україні дощів», - сказав Прокопенко.
12 травня синоптик прогнозує дощі у Вінницькій, Житомирській, Київській і в західних областях України.
Температура повітря вдень становитиме 20-25 градусів вище нуля. А на сході - підніметься до +28 градусів.
13 травня Укргідрометцентр прогнозує в більшості областей України дощі з грозами, місцями - з градом. Вночі температура повітря опуститься до 5-10 градусів вище нуля. А вдень температура становитиме 22-24 градуси.
14-15 травня у Вінницькій і західних областях очікується сильний, місцями дуже сильний дощ. На решті території України пройдуть невеликі дощі. Вночі температура в західних областях становитиме 5-19 градусів, вдень - 12-17 градусів тепла. На решті території України вночі температура досягне 10-12 градусів вище нуля, а вдень - 20-25 градусів.
16-17 травня дощова погода збережеться, водночас температура повітря підвищуватиметься.
Синоптики прогнозують на всій території України вночі +11-17 градусів, а вдень - 22-28 градусів тепла.
«Далі інтенсивність опадів знижуватиметься, а температура повітря підвищуватиметься, зокрема в західних областях України. Тобто температура вирівнюватиметься», - сказав Прокопенко.
У Києві поточного тижня синоптики прогнозують періодичні дощі, які пройдуть 15-17 травня. Температура вночі в столиці опуститься до 8-12 градусів вище нуля, а вдень підніметься до 22 градусів.