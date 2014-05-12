Синоптики на цьому тижні прогнозують дощі по всій Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив заступник директора Українського гідрометеоролігчного центру Анатолій Прокопенко.

«Весь тиждень ми очікуємо в Україні дощів», - сказав Прокопенко.

12 травня синоптик прогнозує дощі у Вінницькій, Житомирській, Київській і в західних областях України.

Температура повітря вдень становитиме 20-25 градусів вище нуля. А на сході - підніметься до +28 градусів.

13 травня Укргідрометцентр прогнозує в більшості областей України дощі з грозами, місцями - з градом. Вночі температура повітря опуститься до 5-10 градусів вище нуля. А вдень температура становитиме 22-24 градуси.

14-15 травня у Вінницькій і західних областях очікується сильний, місцями дуже сильний дощ. На решті території України пройдуть невеликі дощі. Вночі температура в західних областях становитиме 5-19 градусів, вдень - 12-17 градусів тепла. На решті території України вночі температура досягне 10-12 градусів вище нуля, а вдень - 20-25 градусів.

16-17 травня дощова погода збережеться, водночас температура повітря підвищуватиметься.

Синоптики прогнозують на всій території України вночі +11-17 градусів, а вдень - 22-28 градусів тепла.

«Далі інтенсивність опадів знижуватиметься, а температура повітря підвищуватиметься, зокрема в західних областях України. Тобто температура вирівнюватиметься», - сказав Прокопенко.

У Києві поточного тижня синоптики прогнозують періодичні дощі, які пройдуть 15-17 травня. Температура вночі в столиці опуститься до 8-12 градусів вище нуля, а вдень підніметься до 22 градусів.