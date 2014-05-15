У Маріуполі збирають кошти для сімей постраждалих і загиблих міліціонерів 9 травня - міськУВС



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

У повідомленні наголошується, що трагічні події, які сталися з особовим складом міліції Маріуполя, забрали життя правоохоронців, кілька людей в даний час знаходяться в лікарні з різними травмами і пораненнями.

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«Щоб надати посильну допомогу постраждалим співробітникам органів внутрішніх справ і допомогти їм швидше відновитися, кожен бажаючий може перерахувати гроші на спеціальний рахунок», - сказано в повідомленні. І зазначено, що в обов`язковому порядку при перерахуванні коштів необхідно вказати мету платежу (на надання матеріальної допомоги постраждалим співробітникам Маріупольської міліції та сім`ям загиблих співробітників).

Засоби просять перераховувати до Благодійного фонду «Сприяння міліції».

«Особовий склад Маріупольського ГУ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих» , - викладено в повідомленні.