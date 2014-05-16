Перекриття води в Дніпрі на Смоленщині обернеться для росіян бідою - вчені

В цьому впевнені вчені, повідомляє ТСН.

Адже вода в українські водосховища приходить з багатьох приток головної артерії.

Передусім, від таких дій постраждає Білорусь, в довгостроковій перспективі - Смоленська область, а згодом закони природи все одно візьмуть гору і вода Дніпра повернеться в Україну у будь-якому випадку.

"Це, власне, для України нічим не загрожує, а для Росії загрожує великими неприємностями, тому що Смоленська область - це область з надмірною вологістю", - запевняють науковці.

Як раніше повідомлялося, обурений обмеженнями постачання води Крим, Жириновський погрожує пустити Дніпро в обхід України.