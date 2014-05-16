Перекриття води в Дніпрі на Смоленщині обернеться для росіян бідою - вчені
01:47, 16 травня 2014Суспільство
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Від перекриття води в Дніпрі на території Смоленської області для України біди не буде.
Перекриття води в Дніпрі на Смоленщині обернеться для росіян бідою / dr.stephan-kondyra.org.ua
В цьому впевнені вчені, повідомляє ТСН.
Адже вода в українські водосховища приходить з багатьох приток головної артерії.
Передусім, від таких дій постраждає Білорусь, в довгостроковій перспективі - Смоленська область, а згодом закони природи все одно візьмуть гору і вода Дніпра повернеться в Україну у будь-якому випадку.
"Це, власне, для України нічим не загрожує, а для Росії загрожує великими неприємностями, тому що Смоленська область - це область з надмірною вологістю", - запевняють науковці.
Як раніше повідомлялося, обурений обмеженнями постачання води Крим, Жириновський погрожує пустити Дніпро в обхід України.
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