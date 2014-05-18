На Вінниччині в ДТП загинув боєць спецпідрозділу «Ягуар»
11:40, 18 травня 2014Суспільство
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В селі Гущинці Калинівського району Вінницької області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець спецпідрозділу «Ягуар», який кілька днів тому повернувся після участі в антитерористичній операції на сході України.
У Вінницькій області в ДТП загинув боєць спецпідрозділу «Ягуар» / zp.comments.ua
Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, «17 травня близько 2-ї години ночі на вулиці Леніна в с. Гущинці Калинівського району сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець спецпідрозділу «Ягуар» Петро Клепач. Днями він повернувся зі сходу України, де виконував свій професійний обов’язок, захищаючи безпеку людей».
23-річний чоловік перебував поза службою. За кермом власного мотоцикла він їхав вулицею села, однак, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з електричною опорою. Від отриманих травм він помер на місці пригоди, йдеться в повідомленні.
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