На Одещині відкрили пам'ятник Небесної сотні

Як передає кореспондент УНІАН, для участі у відкритті пам'ятника з Одеси (від пам'ятника Дюку, Приморський бульвар) до Комінтернівського вирушила колона Автомайдану. На шляху проходження до неї приєднувалися інші автолюбителі - на відкриття монумента прибули близько 30 машин з прапорами України, всього зібралося більше 600 осіб.

Пам'ятник має вигляд стели з чорного мармуру із зображенням сходинок вгору і променем світла. Завершується статуя ангелом. На пам'ятнику напис: «Пам'яті Небесної сотні». Активісти поряд з пам'ятником склали інсталяцію з автомобільних шин і цегли , а також написали: «Воля або смерть» , «Слава Україні!»

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Як повідомила УНІАН керівник прес-служби «Євроймайдан -Одеса» Альона Балаба , в райцентр для участі в церемонії прибули також кілька учасників столичного Майдану , в тому числі одесити і кияни. За словами Балаби, кошти на пам'ятник зібрали меценати.