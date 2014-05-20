Військовий лікар-жінка вперше очолила медгрупу, яка надаватиме допомогу військовим на сході України
Фахівці Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону на літаку типу Ан-26 відбули у визначенні райони для здійснення медичного забезпечення підрозділів, які виконують завдання на східних та південних рубежах України.
Декілька медичних груп, до складу яких увійшли хірурги, анестезіологи, терапевти та середній медичний персонал, змінять тих, хто вже протягом місяця у воєнно-польових умовах надає першу лікарську допомогу військовослужбовцям, повідомляє прес-служба Міноборони.
Склад групи відрізняється від попередніх тим, що цього разу присутні більше начальників хірургічних та терапевтичних клінік, відділень. Вперше очолила одну з медгруп військовий лікар—жінка.
"У кожного з нас є великий досвід надання медичної допомоги в польових умовах. Тому кожен вважає своїм обов’язком бути там, де він буде найбільше потрібен, де його професійні дії врятують життя, збережуть здоров’я", — зазначила начальник офтальмологічного відділення ВМКЦ Центрального регіону.