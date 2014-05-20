Військовий лікар-жінка вперше очолила медгрупу, яка надаватиме допомогу військовим на сході України

20:22, 20 травня 2014
Суспільство
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Фахівці Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону на літаку типу Ан-26 відбули у визначенні райони для здійснення медичного забезпечення підрозділів, які виконують завдання на східних та південних рубежах України.

Фото: Минобороны

Декілька медичних груп, до складу яких увійшли хірурги, анестезіологи, терапевти та середній медичний персонал, змінять тих, хто вже протягом місяця у воєнно-польових умовах надає першу лікарську допомогу військовослужбовцям, повідомляє прес-служба Міноборони

Склад групи відрізняється від попередніх тим, що цього разу присутні більше начальників хірургічних та терапевтичних клінік, відділень. Вперше очолила одну з медгруп військовий лікар—жінка.

"У кожного з нас є великий досвід надання медичної допомоги в польових умовах. Тому кожен вважає своїм обов’язком бути там, де він буде найбільше потрібен, де його професійні дії врятують життя, збережуть здоров’я", — зазначила начальник офтальмологічного відділення ВМКЦ Центрального регіону.

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