24 травня, рівно о 12:00, рівно годину

відбудеться Молитва за Україну,

Мир і Спокій одночасно по всій країні і світу

В цей день ми молимось за Україну – помолись і ти.

Молитва з вершини Карпат – онлайн-трансляція у соціальних мережах.

Молебінь прочитають понад ста священників різних конфесій!

Кожне з Чотирьох місць України (символічні чотири сторони світу та центр)

скажуть свій фрагмент молитви

який збирається у єдине відео-звернення до всього світу!

Спільна молитва об’єднає тисячі людей, сотні священників різних конфесій і десятки Храмів по всій Україні, по всьому світу.

Руслана заспіває з двома зведеними хорами на Вершині Карпат виконає Літургію та Гімн України 10ма різними мовами.

Ми прочитаємо понад 50 молитов за Мир і Спокій (молитви читати тут).

Ведучі коментуватимуть подію українською, російською, англійською мовами.

Приїжджайте на молитву у ці місця!

Організовуйте молитву громадою у вашому Храмі!

Або помоліться разом з нами вдома!

Кожна людина, весь світ зможе помолитись в цей день з Україною.

Помолись за Україну! За Мир і Спокій!

Символ акції – Промінь Світла!

Ми зберемося по всій Україні!

Чотири символічних місця - сторони світу і центр!

Захід України - Карпати, Молитва на Горі Хомяк 1600м у підніжжя фігури Пресвятої Богородиці

Схід України – Донецьк, Молитва в единій площі з українським прапором, який зберегли люди що моляться вже 77 діб незважаючи на погрози

Північ України - Чернігів, Молитва у Катерининській церкві 17 ст. що на Горі)

Південь України – Одещина, Молитва у найбільш міжнаціональному місті - Болград у на березі найбільшого в Європі озера в Соборі Святого Преображення Господнього.

Центр України – Черкащина, Мотива у місті Канів, у старій деревяній козацькій церкві Святої Покрови, яку відтворили до 200-річча Шевченка за ескізами французького художника.

Столиця – Київ, Молитва у Михайлівському соборі!

Одночасно пройдуть молебні пройдуть у десятках храмів по всій Україні, а також світі, зокрема, в Українській Церкві в Брюсселі (Бельгія), на 10 Downing Street, SW1A 2AA у Лондоні, де проходить 24годинний протест, (Англія), в Українській Дерев’яній Церкві в Курітіба (Бразилія), в Українській Церкві в Парижі (Франція), від Варшави, Любліна по Зелену Гору (Західна Польща), у Церкві Святого Юри у Нью-Йорку (США)...

Молитва замість зброї.

Об’єднання замість розбрату.

Мир і Спокій замість війни і ненависті.

В цей день ми молимось – помоліться і Ви!

Нас надихнула унікальна історїя Революції Вервички на Філіпінах –коли молитва зупинила танки!

Анонс акції в Карпатах

24 травня 2014 р.

Сходження на вершину Карпат і спільна Молитва за Україну, Мир і Спокій.

Онлайн трансляція у соціальних мережах

Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, Гора Хом’як.

Запрошуємо піднятись в Карпатах на вершину г. Хом’як до фігури Пресвятої Богородиці та о 12:00 на висоті 1600 метрів рівно годину разом помолитись за Україну, Мир і Спокій!

Спільний Молебен читатимуть понад 100 священників різних конфесій. Два зведених хори і Руслана виконають літургію на Вершині та Гімн України 10ма різними мовами.

Гора Хом'як - дуже популярна, хто любить Карпати! З гори видно Чоногірський хребет з його найвищими вершинами - Говерлою та Петросом. Схили розчленовані притоками річок басейну Пруту. Основні шляхи виходу на неї - із сіл Микуличин або Татарів.

На вершині встановлена фігура Пресвятої Богородиці.

Капличку Пресвятої Покрови встановили у 2008 році коштом подружжя зі Львова.

Вона має оберігати всю Україну із Заходу і до Сходу.

Є місця, де ти ближче до неба. Є слова, що мають велику силу.