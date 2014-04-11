Міносвіти має намір регулювати кількість вишів шляхом розподілу держзамовлення – Квіт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 11 квітня, під час прес-конференції в Харкові сказав міністр освіти та науки України Сергій Квіт.

За його словами, при розподілі державного замовлення для вищих навчальних закладів, пріоритет надаватиметься кращим університетам України.

"У нас є щонайменше 4-5 незалежних рейтингів, які є хорошими, які можуть нам показати, які університети є найкращими. За тих умов, що держава не має коштів на підтримку, на державне замовлення для всіх своїх університетів, відповідно, ми будемо надавати пріоритет тим університетам, де ці напрями представлені найкраще, тобто направляти туди на навчання тих наших абітурієнтів, які не можуть самі заплатити на навчання, - сказав міністр. - Відповідно, тим університетам, які є слабшими, гіршими або, просто сказати, неякісними, ми їм даємо можливість набирати своїх студентів із числа контрактників. У них не забирається ліцензія".

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Квіт зазначив, що в умовах ринкової конкуренції виші отримають право на злиття. При цьому, за словами міністра, неприйнятна така практика, коли міністр освіти сам визначає, які університети повинні укрупнитися, злившись в один.

"Ці рішення повинні прийматися в самих університетах, в залежності від того, в якій ситуації вони є. Тобто, якщо це буде відбуватися, це буде відбуватися природним шляхом. Не вказівками чи рішеннями міністра", - сказав Квіт.

Він підкреслив, що зменшення кількості вишів повинно відбуватися пропорційно з покращенням їх якості.

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Квіт також підкреслив, що в цьому році розподіл державного замовлення буде відкритий – він буде опублікований на сайті міністерства.

У свою чергу перший заступник міністра освіти Інна Совсун додала, що для розподілу державного замовлення будуть створені конкурсні комісії, куди будуть залучені фахівці, котрі зможуть порекомендувати міністерству, у яких вишах потрібно зменшити чи збільшити замовлення.