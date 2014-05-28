В Україну йдуть дощі та похолодання

Дощі принесуть із собою похолодання на захід та послаблення спеки на північ і центрУкраїни. На півдні та сході ще буде спекотно.

У західній частині очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали. Температура повітря вночі +8+13, вдень +17+22, місцями +15+17 градусів.

У північних областях короткочасний дощ, місцями грози, град та при грозах поривчастий вітер. Температура повітря вночі +12+17, вдень +23+29 градусів, повідомляє opogode.ua.

У центральних областях пройдуть грозові дощі, при грозах град та шквали. Температура повітря вночі +12+17, вдень +25+30 градусів.

На сході місцями очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали. Температура повітря вночі +13+19, вдень +26+31 градус.

У південній частині місцями пройдуть грозові дощі, в окремих районах град та шквали. Температура повітря вночі +12+17, вдень +25+30 градусів.

У Києві очікуються місцями дощі, грози, при грозах можливі град та поривчастий вітер. Температура повітря вночі +13+15, вдень +24+26 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.