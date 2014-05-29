Фанати «Дніпра» збирають речі для української армії

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За інформацією "ультрас", пункт розташувався у Клубі вболівальників «Дніпра», біля входу на стадіон «Дніпро-Арена». Він працюватиме у будні, з 9-ї до 18-ї години.

За словами представників «ультрас», чи не найбільше зараз українські військові потребують бронежилетів, засобів зв’язку та медикаментів.

«Першочергові речі – це бронежилети і медикаменти. Ви можете купити їх самі, але краще перед цим зв’язатися з нами, оскільки купувати бронежилети нижче 4 класу не має сенсу, тільки такі можуть захистити від кулі», – розповідають уболівальники.

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Вони також закликають небайдужих громадян доправляти до пункту збору речей для військових продукти, одяг, засоби особистої гігієни, інвентар та засоби захисту, зокрема, жилети, наколінники, радіостанції, біноклі, прилади нічного бачення, ліхтарі, тепловізори, батарейки. Збирають також гроші.

Ініціатори акції обіцяють щодня оприлюднювати звіти про покупки й передані військовим речі.