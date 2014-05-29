У Криму підтверджують провал турсезону

Туристів практично немає. Про це Центру журналістських розслідувань розповіли місцеві жителі.

За словами одного з них Олени Євстаф'євої, на сьогоднішній день феодосійський приватний сектор пустує. Більш того, дзвінків від бажаючих забронювати кімнати поки надходить вкрай мало.

Читайте такожВ Україні за анексії Криму з'являться 8 нових поїздів на інші курорти«На сьогоднішній день нікого немає. Але взагалі в травні у нас зазвичай так і буває. Лякає інше. Те, що не дзвонять і не бронюють. Зазвичай у цей час багато дзвінків з Росії, України, Білорусі. У мене до цього часу весь червень і половина липня розписані. А в цьому році два дзвінки від москвичів», - сказала вона і підкреслила, що здача житла в курортний сезон для багатьох феодосійських сімей - серйозна фінансова підмога.

«Якщо не поїдуть, що взимку будемо робити - не зрозуміло. У мене з доходів - мінімальна пенсія. Та й не тільки у мене однієї. Тут половина за рахунок сезону живуть», - уклала вона.

Слід зазначити, що за даними Феодосійського управління по курортам і туризму, за станом на останній тиждень травня офіційні феодосійські засоби розміщення заповнені на 19%. Однак більшу частину від цієї цифри становлять ті, хто у відрядженнях.