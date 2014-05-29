Сьогодні християни відзначають Вознесіння Господнє
Вознесіння Господнє святкують на сороковий день після Великодня.
Сьогодні, 29 травня, християни святкують Вознесіння Господнє.
Це свято відзначається на сороковий день після Світлої Неділі, у четвер шостого тижня після Великодня.
В цей день поблизу Єрусалима Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо.
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У храмах у цей день виносять та ховають Плащаницю, тому після Вознесіння уже не можна вітатися словами: «Христос Воскрес!».
В цей день згадують своїх померлих родичів.
Вознесіння - остання межа посіву зернових та городини. Цю роботу завершували до Зелених Свят, адже через десять днів настає Трійця.
Згідно з прикметами, гарна погода на Вознесіння віщує добрий урожай.