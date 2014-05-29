Сьогодні християни відзначають Вознесіння Господнє

Сьогодні, 29 травня, християни святкують Вознесіння Господнє.

Це свято відзначається на сороковий день після Світлої Неділі, у четвер шостого тижня після Великодня.

В цей день поблизу Єрусалима Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо.

Читайте такожКеруючий справами УПЦ: «Дорогі сестри, бажаю, щоб за вашим молитвам ми нарешті відійшли від цього божевілля - вбивати один одного»

У храмах у цей день виносять та ховають Плащаницю, тому після Вознесіння уже не можна вітатися словами: «Христос Воскрес!».

В цей день згадують своїх померлих родичів.

Вознесіння - остання межа посіву зернових та городини. Цю роботу завершували до Зелених Свят, адже через десять днів настає Трійця.

Згідно з прикметами, гарна погода на Вознесіння віщує добрий урожай.