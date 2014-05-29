Благодійний концерт «Єдина країна»

Шановні журналісти!

В умовах силового протистояння та інформаційної війни в Україні ми маємо пам’ятати про ще один фронт, який є не менш важливим – культурний.

Так, митці не мають ні рушниць, ні набоїв , але вони мають ту зброю, яка боронила наш народ у найтемніші часи – вони мають слово, пісню та взаємодопомогу! Саме тому, Національний палац мистецтв «Україна» спільно з благодійним фондом «Мистецька Ініціатива» , Першим національним каналом та українськими виконавцями ініціював благодійну акцію – концерт «Єдина країна».

Мета акції:

В Міжнародний день захисту дітей зібрати кошти для дітей, що втратили рідних під час трагічних подій в Україні

Продемонструвати єдність українського народу

Популяризувати українських виконавців та українську культуру

Хочемо зазначити, що всі учасники благодійного концерту «Єдина Країна», беруть участь у заході безкоштовно, а це артисти, режисери, сценаристи, світловики, машиністи, декораторщики сцени та інший персонал.

Список винавців, які приймають участь в концерті, станом на 29 травня, наступний:

«МАНДРИ», «MED HEADS», «С.К.А.Й.», «ДІО.ФІЛЬМИ», «ТРІОДА»; Ніна МАТВІЄНКО, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Ірина БІЛИК, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Тарас ЧУБАЙ, ЯрмаК, Алла КУДЛАЙ, Ігор КОРЖ, Міла НІТІЧ, Анастасія ПРИХОДЬКО, Гарік КРІЧЕВСЬКИЙ, Павло ТАБАКОВ, Маша СОБКО, Анна ЗАВАЛЬСЬКА, Володимир ТКАЧЕНКО, Катя БУЖИНСЬКА, Петро ЧОРНИЙ, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Віктор ПАВЛІК, Арсен МІРЗОЯН, Діма МОНАТІК, Ольга ЦИБУЛЬСЬКАЯ, Дитяча студія «ПАРАДІЗ», Національний заслужений академічний симфонічний оркестр, Національна заслужена академічна капела «ДУМКА».

Всі кошти, зібрані з продажу квитків та отримані з благодійних внесків, будуть передані дітям з сімей, що втратили рідних під час трагічних подій в Україні.

Для контролю збору та розподілення накопичених коштів створено Громадську раду, до складу якої входять артисти, що погодились долучитись до акції, представники Міністерства культури, представники компаній-партнерів.

Національний палац мистецтв «Україна» з приходом нового менеджменту сповідує ідею відкритості та прозорості, тому всі витрати та перерахування, що здійснить Громадська Рада будуть оприлюднені на офіційному сайті НПМ «Україна» до 5 червня 2014 року.

Ваше сприяння у висвітленні події - це ще один крок до об’єднання країни, популяризації української культури та допомога у зборі коштів для дітей, що втратили своїх близьких під час трагічних подій в Україні. Кожен з нас може внести крихту, яка зробить нашу країну кращаю.

Запрошуємо Вас прийняти участь в благодійному концерті «Єдина країна»!

Акредитація ОБОВ’ЯЗКОВА.

Телефон для акредитації: 050 411-41-97, Інформаційна служба НПМ «Україна» Наталя Кузнєва.

Акредитація відбувається до 19:00 30.05.2014 року

Початок реєстрації журналістів о 16:00 1 червня 2014 року. Службовий вхід НПМ «Україна».

Початок концерту – 17:00