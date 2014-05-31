Батальйон "Дніпро" здав кров для постраждалих на Донбасі

Напередодні у лікарні повідомили, що потрібна кров для поранених бійців, яких привезли на лікування із зони бойових дій на сході. А сьогодні пункт збору крові, який повинен був почати роботу о десятій ранку, довелося відкрити в шість, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Більшість людей прийшли здавали кров вперше. У черзі - студенти, підприємці, рятувальники, спортсмени, домогосподарки, чиновники. Дехто прийшов здавати кров у вишиванках. Близько десятої ранку здавати кров приїхали бійці батальйону "Дніпро", люди вирішили пропустити без черги і аплодували їм.

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Іншим в очікуванні маніпуляції довелося простояти не одну годину, але людей це не злякало. Щоб не нудитися, донори розважали себе хоровим виконанням гімну України.

Тим часом, співробітникам донорського пункту було ніколи відпочити. Кажуть, що стільки людей тут ще ніколи не було. Вони відправили на станцію переливання крові 30 контейнерів - це майже 15 літрів крові і це - всього за три години, а черга бажаючих тільки збільшувалася. Люди хвилювалися, що не встигнуть до кінця робочого дня, але медики заспокоїли, що готові працювати понад норму.