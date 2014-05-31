В Україні негода знеструмила 79 населених пунктів

В Україні в ніч з 30 на 31 травня через несприятливі погодні умови (пориви вітру, дощ), через спрацювання систем захисту ліній електропередач у п'яти областях сталося знеструмлення 79 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, без електропостачання залишилися 33 н.п. у Київській області, 24 н.п. у Полтавській, 14 н.п. - в Черкаській, 5 н.п. у Дніпропетровській та 3 н.п. в Житомирській.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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