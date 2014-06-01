Сьогодні відзначають міжнародний День захисту дітей

День був заснований Міжнародною демократичною організацією жінок у 1949 році, День захисту дітей вперше провели в 1950. Практично відразу ініціатива була підтримана ООН.

В Україні День захисту дітей святкується з 1998 року.

Сьогодні десятки країн в усьому світі, в тому числі і Україна, проводять різні заходи з метою звернути увагу громадськості на проблеми і необхідність захисту прав неповнолітніх.

Читайте такожМайже мільйон українських дітей стали жертвами проросійських терористів - ПавленкоСьогодні перед Україною постають нові виклики у сфері захисту прав дітей у зв'язку з ескалацією насильства підтримуваного Росією насильства та бойових дій на території Донецької і Луганської областей.

Зокрема, за даними колишнього уповноваженого президента з прав дитини Юрія Павленка, внаслідок бойових дій на сході й окупації Криму були порушені права майже мільйона дітей, зокрема, право на освіту і охорону здоров'я. У районах активності терористів життя дітей зазнає безпосередньої загрози.

Так, Павленко вважає, що в районі бойових дій існує загроза використання дітей у путінської технології "живого щита", повідомляє Радіо Свобода. Нагадаємо, в березні президент Росії Володимир Путін заявив, що його війська в Криму будуть стояти за спинами жінок і дітей і "нехай вони (українські війська - ред.) спробують стріляти в жінок і дітей".