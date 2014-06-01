Українець виграв польський X-фактор

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, українець переміг у фіналі двох дівчат та виграв близько 25 тисяч євро, контракт на запис альбому та автомобіль.

Телеканал TVN, що проводить цю програму, зазначає, що Артем, який найбільше любить поп та рок, у молодшому віці вчився грати на скрипці та піаніно, а на гітарі навчився грати завдяки YouTube.

Після цього він почав виступати у кнайпах і одним із його досягнень став виступ на концертах польських гуртів Zakopower та Oddział Zamknięty, а також власний авторський концерт у прикордонному з Україною польському місті Жешув.

Читайте такожПрезидент КаZантипу розглядає можливість повернутися до Криму, але "не цього року"Артем став вже другим українцем, що виграв шоу талантів на польському телебачені. Восени 2013 року програму "Маю талант" виграла харківянка Тетьяна Галіцина, яка продемонструвала мистецтво малювання на піску.